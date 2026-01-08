Українці, які мешкають і працюють у Польщі, згенерували для економіки країни близько 328,6 млрд злотих додаткового ВВП.
Дивися повний текст
Українці дали Польщі у 8 разів більше, ніж вони витратили на допомогу
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:19
Українці дали Польщі у 8 разів більше, ніж вони...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці дали Польщі у 8 разів більше, ніж вони витратили на допомогу
Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:19
"витрати польського бюджету на підтримку українців та допомогу Україні, які склали 40,3 млрд злотих ... податкові надходження та соціальні внески становили близько 18−19 млрд злотих на рік."
Я правильно понимаю, что поддержка украинцев остаётся глубоко убыточной затеей и эту же статью более правильно подать под заголовком "Украинцы возвращают польскому бюджету меньше половины затрат на них"?
|