|
|
|
Син Трампа інвестує $1,5 млрд у виробництво безпілотників
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 лют, 2026 05:38
Пропонуємо до обговорення:
Син президента Дональда Трампа, Ерік Трамп, інвестує в масштабну угоду на 1,5 мільярда доларів з виробником безпілотників Xtend, що наблизить родину Трампів до сфериу оборонних технологій саме в період активного державного стимулювання галузі.
Дивися повний текст Син Трампа інвестує $1,5 млрд у виробництво безпілотників
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100814
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 лют, 2026 05:38
Просто хочітся теж на війнах заробляти :)
-
bodia1406
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|