Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Син Трампа інвестує $1,5 млрд
у виробництво безпілотників

Син Трампа інвестує $1,5 млрд у виробництво безпілотників
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 05:38

Син Трампа інвестує $1,5 млрд у виробництво безпілотників

Пропонуємо до обговорення:
Син президента Дональда Трампа, Ерік Трамп, інвестує в масштабну угоду на 1,5 мільярда доларів з виробником безпілотників Xtend, що наблизить родину Трампів до сфериу оборонних технологій саме в період активного державного стимулювання галузі.

Дивися повний текст
Син Трампа інвестує $1,5 млрд у виробництво безпілотників
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 05:38

Просто хочітся теж на війнах заробляти :)
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
