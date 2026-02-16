|
ТОП-3 зарядні станції для дому: яку обрати, щоб не жалкувати
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Ринок портативних систем живлення за останні роки зробив серйозний стрибок. Якщо раніше такі пристрої асоціювалися переважно з кемпінгом, то сьогодні вони стали повноцінними елементами енергозабезпечення оселі під час тривалих відключень світла.
Дивися повний текст ТОП-3 зарядні станції для дому: яку обрати, щоб не жалкувати
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:01
Не сказано самого главного: как определяли-то кто лидер? Как обычно, кто больше заплатил за место в рейтинге? Сплошные раскрученные по рекламе и поэтому и по цене марки. Конечно, для тех, кто получает в подарок, оно может и не важно.
А на мощности до 100 Вт можно было бы и пассивным охлаждением ограничиться.
-
