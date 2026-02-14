RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Валютні інвестиції в Україні:
варіанти та суми на старті...

Валютні інвестиції в Україні: варіанти та суми на старті...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 11:45

Валютні інвестиції в Україні: варіанти та суми на старті...

Пропонуємо до обговорення:
Валютні інвестиції домінують у більшості обізнаних сучасних інвесторів. Порівнювати їхню ефективність, звісно, важливо з урахуванням ризиків та пасивності. Нижче — огляд ключових інструментів, орієнтовні суми входу, дохідність, ризики, а також податкові й регуляторні нюанси, з якими стикається український інвестор.

Дивися повний текст
Валютні інвестиції в Україні: варіанти та суми на старті 2026
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100817
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 11:45

"оподатковуються стандартно: 18% ПДФО + 1,5% військового збору"
Это про какую страну? В Украине ВЗ уже второй год, как 5%. И с иностранных инвестиций тоже. Или я пропустил возврат к ставке времени АТО?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6711
З нами з: 23.03.18
Подякував: 113 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні знизились ціни на електроенергію для бізнесу
R2 » Вів 03 бер, 2026 10:11
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2026 10:11
salvydas
Ноутбук вдома чи зміна в цеху — хто в Україні може...
R2 » Сер 25 лют, 2026 16:53
1 499
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лют, 2026 16:54
moveton
Гетманцев назвав обсяги тіньової економіки в Україні
R2 » Суб 14 лют, 2026 23:28
1 2093
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лют, 2026 23:28
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15689)
03.03.2026 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.