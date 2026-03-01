RSS
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 12:26

Муніципальне житло для оренди: хто пройшов до наступного...

Пропонуємо до обговорення:
Вісім громад пройшли перший етап оцінки в рамках експериментального проєкту зі створення муніципального (соціального) житла для оренди.

Дивися повний текст
Муніципальне житло для оренди: хто пройшов до наступного етапу (список)
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 12:26

Шановні читачі!

Як Ви вважаєте, чи реально буде отримати таке житло без "зв’язків", якщо претендентів у громадах значно більше, ніж планованих квартир?
