RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Українці масово купують китайські
автомобілі (інфографіка)

Українці масово купують китайські автомобілі (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:56

Українці масово купують китайські автомобілі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Українці придбали майже 40 тис. нових і вживаних автомобілів китайського виробництва протягом 2025 року.

Дивися повний текст
Українці масово купують китайські автомобілі (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100820
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:56

За исключением BYD - это европейские и японские авто, сделанные в китае. Не просто так Джили снова уходит с нашего рынка - не покупают.
balta_laska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 226
З нами з: 10.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці дали Польщі у 8 разів більше, ніж вони...
R2 » П'ят 27 лют, 2026 15:19
1 300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лют, 2026 15:19
moveton
Українці накупили Ecoflow потужністю з атомний реактор
R2 » Суб 07 лют, 2026 12:21
5 2007
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лют, 2026 17:30
ishtwan1949
Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без...
R2 » П'ят 09 січ, 2026 16:53
6 10474
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 січ, 2026 11:40
Дюрі-бачі

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10906)
05.03.2026 21:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.