Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Як підготуватися
до фінансової кризи

Як підготуватися до фінансової кризи
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 01:21

Як підготуватися до фінансової кризи

Пропонуємо до обговорення:
Щоб захиститися від фінансової кризи, потрібно не лише відкладати кошти на випадок непередбачуваної ситуації, а й подбати про інтенсивні інвестиції в себе, починаючи з молодого віку. Йдеться про набуття різних навичок, навчання, освоєння кількох спеціальностей, підвищення кваліфікації тощо.

Як підготуватися до фінансової кризи
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 01:21

"купівля облігацій" - это, внезапно, тоже "ринок цінних паперів" :)
