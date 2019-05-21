|
Як підготуватися до фінансової кризи
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 бер, 2026 01:21
Пропонуємо до обговорення:
Щоб захиститися від фінансової кризи, потрібно не лише відкладати кошти на випадок непередбачуваної ситуації, а й подбати про інтенсивні інвестиції в себе, починаючи з молодого віку. Йдеться про набуття різних навичок, навчання, освоєння кількох спеціальностей, підвищення кваліфікації тощо.
Дивися повний текст Як підготуватися до фінансової кризи
Додано: Нед 08 бер, 2026 01:21
"купівля облігацій" - это, внезапно, тоже "ринок цінних паперів" :)
