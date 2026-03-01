|
|
|
BYD представила нову батарею для електрокарів, яка...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 бер, 2026 01:30
Пропонуємо до обговорення:
Китайський автовиробник BYD представив систему Blade Battery 2.0, яка заряджається від 10% до 70% за п’ять хвилин. Розповідаємо, чим вирізняється новий надшвидкий акумулятор та як його правильно зарядити.
Дивися повний текст BYD представила нову батарею для електрокарів, яка заряджається за 9 хвилин
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100825
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 бер, 2026 01:30
"Щоб не було черг, BYD введе плату за простій"
В смысле, если приехал на зарядку, а мест нет, то с тебя за ожидание в очереди ещё и деньги берут? А ведь отличная бизнес-идея!
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6731
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
11
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|