RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
BYD представила нову батарею
для електрокарів, яка...

BYD представила нову батарею для електрокарів, яка...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 01:30

BYD представила нову батарею для електрокарів, яка...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський автовиробник BYD представив систему Blade Battery 2.0, яка заряджається від 10% до 70% за п’ять хвилин. Розповідаємо, чим вирізняється новий надшвидкий акумулятор та як його правильно зарядити.

Дивися повний текст
BYD представила нову батарею для електрокарів, яка заряджається за 9 хвилин
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100825
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 01:30

"Щоб не було черг, BYD введе плату за простій"
В смысле, если приехал на зарядку, а мест нет, то с тебя за ожидание в очереди ещё и деньги берут? А ведь отличная бизнес-идея!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6731
З нами з: 23.03.18
Подякував: 116 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Муніципальне житло для оренди: хто пройшов до наступного...
R2 » Чет 05 бер, 2026 12:26
1 180
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2026 12:26
Ірина_
ТОП-3 зарядні станції для дому: яку обрати, щоб не жалкувати
R2 » Пон 02 бер, 2026 17:01
2 687
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2026 16:31
altabasko
Орбан назвав додаткову умову для розблокування кредиту...
R2 » Нед 01 бер, 2026 17:16
1 953
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2026 17:16
volodymyrbrutskyi18

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10935)
09.03.2026 07:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.