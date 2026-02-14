|
|
В Україні на один мобільний номер телефону зареєстровано...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 бер, 2026 05:29
Пропонуємо до обговорення:
В Україні понад 3,3 тисячі телефонних номерів «обслуговують» щонайменше 5 компаній і 5 ФОПів одночасно. Серед компаній налічується 8,9 тисячі таких «масових» номерів. Найбільше — у Києві та області, на Дніпропетровщині та Харківщині.
Дивися повний текст В Україні на один мобільний номер телефону зареєстровано понад півтори тисячі ФОПів
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100825
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор