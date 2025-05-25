RSS
80% безробітних — жінки. Де
шукати роботу та програми...

80% безробітних — жінки. Де шукати роботу та програми...
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 02:22

80% безробітних — жінки. Де шукати роботу та програми...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стартувала друга хвиля національної інформаційної кампанії «Звісно, зможеш!», яка має допомогти жінкам знайти роботу або змінити професію. Розповідаємо про деталі програми та кому вона буде корисною.

Дивися повний текст
80% безробітних — жінки. Де шукати роботу та програми навчання
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100831
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 02:22

Какие-то сложные решения предлагаются. Есть же очевидное, уже проверенное на мужиках: принудительное трудоустройство в армию. Аналогично давней байке про германскую безработную, которую распределили в проститутки потому, что тоже профессия и безработный должен принимать, что дают. Сложно сказать про процент, но абсолютное количество "зареєстрованих безробітних" точно упадёт в разы. Заодно кадровый дефицит в армии уменьшится. Это ведь у нас сейчас главный приоритет?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6751
З нами з: 23.03.18
Подякував: 116 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
 
