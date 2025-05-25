|
80% безробітних — жінки. Де шукати роботу та програми...
Додано: Чет 12 бер, 2026 02:22
Пропонуємо до обговорення:
В Україні стартувала друга хвиля національної інформаційної кампанії «Звісно, зможеш!», яка має допомогти жінкам знайти роботу або змінити професію. Розповідаємо про деталі програми та кому вона буде корисною.
Дивися повний текст 80% безробітних — жінки. Де шукати роботу та програми навчання
Додано: Чет 12 бер, 2026 02:22
Какие-то сложные решения предлагаются. Есть же очевидное, уже проверенное на мужиках: принудительное трудоустройство в армию. Аналогично давней байке про германскую безработную, которую распределили в проститутки потому, что тоже профессия и безработный должен принимать, что дают. Сложно сказать про процент, но абсолютное количество "зареєстрованих безробітних" точно упадёт в разы. Заодно кадровый дефицит в армии уменьшится. Это ведь у нас сейчас главный приоритет?
