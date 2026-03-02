Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
А что за такой нищий банк-то, что для него потеря 35 лям грн - это прям повод для неплатёжеспособности? Вон, тогда ещё Альфабанк НБУ в одном только 2023 году на 48 лям оштрафовал и это заметили разве что особо внимательные читатели новостей.