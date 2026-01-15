RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Сертифікат водія замість
ліцензії на авто: як...

Сертифікат водія замість ліцензії на авто: як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 03:55

Сертифікат водія замість ліцензії на авто: як...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку громад та територій України розробило концепцію реформи ринку таксі. Реформа передбачає легалізацію діяльності водіїв, цифровізацію доступу до ринку та впровадження європейських стандартів безпеки і відповідальності.

Дивися повний текст
Сертифікат водія замість ліцензії на авто: як Мінрозвитку ініціює реформу таксі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100833
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 03:56

Прям сплошные блага и ни слова о налогах за такую деятельность. Меня терзает смутное сомнение, что работают вчёрную из за огромной сложности открытия ФЛП. Судя по https://dn.tax.gov.ua/media-ark/local-news/563678.html , даже на первой группе можно.
В остальном пока не видать чем нынешняя лицензия на перевозки существенно отличается от сертификата водителя. Разве что тем, что лицензия бессрочно, а этот только на два года.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6753
З нами з: 23.03.18
Подякував: 116 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яке авто визнали найгіршим за рівнем комфорту
R2 » Пон 16 лют, 2026 01:06
1 529
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лют, 2026 01:06
valerylisovsky75
Як довго водії їздять на одному авто в ЄС та Україні...
R2 » Чет 15 січ, 2026 10:21
2 15881
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 січ, 2026 16:47
Igorenya
День фінансів: шаг замість копійки, особові інвестиційні...
R2 » П'ят 19 гру, 2025 07:34
1 1534
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 гру, 2025 07:34
platan_av

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.