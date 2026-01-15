Сертифікат водія замість ліцензії на авто: як...

Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Міністерство розвитку громад та територій України розробило концепцію реформи ринку таксі. Реформа передбачає легалізацію діяльності водіїв, цифровізацію доступу до ринку та впровадження європейських стандартів безпеки і відповідальності.
Прям сплошные блага и ни слова о налогах за такую деятельность. Меня терзает смутное сомнение, что работают вчёрную из за огромной сложности открытия ФЛП. Судя по https://dn.tax.gov.ua/media-ark/local-news/563678.html , даже на первой группе можно. В остальном пока не видать чем нынешняя лицензия на перевозки существенно отличается от сертификата водителя. Разве что тем, что лицензия бессрочно, а этот только на два года.