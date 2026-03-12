|
Біткоїн може подорожчати до $1 млн — аналітик
Додано: Чет 12 бер, 2026 11:21
Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган пояснив свій прогноз щодо можливого зростання біткоїна до $1 млн. За його словами, перша криптовалюта поступово перетворюється на прямого конкурента золота на глобальному ринку інструментів заощадження.
Дивися повний текст Біткоїн може подорожчати до $1 млн — аналітик
