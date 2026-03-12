RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Біткоїн може подорожчати
до $1 млн — аналітик

Біткоїн може подорожчати до $1 млн — аналітик
Біткоїн може подорожчати до $1 млн — аналітик

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган пояснив свій прогноз щодо можливого зростання біткоїна до $1 млн. За його словами, перша криптовалюта поступово перетворюється на прямого конкурента золота на глобальному ринку інструментів заощадження.

Біткоїн може подорожчати до $1 млн — аналітик
