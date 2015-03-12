|
ВВП
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:12
Banderlog написав: Vadim_ написав:
не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.
а за яким параметрами Угорщина так перевершує Україну? чомусь для прикладу ти обрав одну з найбільш неефективних країн Європи - "спасибо Орбану за єто"
Shaman
Повідомлень: 11988
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1741 раз.
Профіль
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:13
Shaman написав:
Угорщина так перевершує Україну?
мінімальна/середня зарлата
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6047
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
Профіль
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:16
Shaman написав: Banderlog написав: Vadim_ написав:
не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.
а за яким параметрами Угорщина так перевершує Україну? чомусь для прикладу ти обрав одну з найбільш неефективних країн Європи - "спасибо Орбану за єто"
Ну так, точка відліку - Яник )
pesikot
Повідомлень: 13569
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:19
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
Угорщина так перевершує Україну?
мінімальна/середня зарлата
мінімальні/середні витрати ...
Зможеш порахувати чи ні ?
коли 30+, вже можеш
pesikot
Повідомлень: 13569
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:23
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
Угорщина так перевершує Україну?
мінімальна/середня зарлата
мінімальні/середні витрати ...
Зможеш порахувати чи ні ?
коли 30+, вже можеш
Порахуй сам. А краще поїдь подивись як будапешт відрізняється від твого чернігова. Понятно що в румунії краще і люди відкритіші. Але порівнювати з нами...
Banderlog
Повідомлень: 4898
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:28
Banderlog написав: pesikot написав: Дюрі-бачі написав:
[
мінімальна/середня зарлата
мінімальні/середні витрати ...
Зможеш порахувати чи ні ?
коли 30+, вже можеш
Порахуй сам. А краще поїдь подивись як будапешт відрізняється від твого чернігова. Понятно що в румунії краще і люди відкритіші. Але порівнювати з нами...
Чернігів 1944 був знищений повністю. Є свідчення, що хто стояв на «Красній площі», той бачив околиці міста.
Але як би там не було, перед 2022 Чернігів був прекрасним містом. Не гірше поляцьких. Дороги, парки, все було. Жаль я за час війни там майже не бував, або транзитом на батьківщину.
Hotab
Повідомлень: 18116
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
Профіль
Додано: Пон 09 бер, 2026 21:42
Banderlog написав:
Порахуй сам. А краще поїдь подивись як будапешт відрізняється від твого чернігова. Понятно що в румунії краще і люди відкритіші. Але порівнювати з нами...
що спадає на думку про Будапешт, це кількість порнозірок - їх можна зустріти просто на вулицях. саме це подобається Бандерлог?
а Угорщина під керівництвом Орбана впевнено занепадає на відміну від інших країн Центральної Європи
Shaman
Повідомлень: 11988
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1741 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 бер, 2026 00:23
Shaman написав: Banderlog написав: Vadim_ написав:
не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.
а за яким параметрами Угорщина так перевершує Україну? чомусь для прикладу ти обрав одну з найбільш неефективних країн Європи - "спасибо Орбану за єто"
Я был в Венгрии много раз.
Украина по сравнению с ней - дремучий нищий совок
Ты бы не марафон смотрел, а хоть раз съездил бы. Тебе же можно, в отличие от меня
Бетон
Повідомлень: 6091
З нами з: 17.12.22
Подякував: 222 раз.
Подякували: 520 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 бер, 2026 08:45
Shaman написав:
а Угорщина під керівництвом Орбана впевнено занепадає на відміну від інших країн Центральної Європи
вкрай ідіотське та голослівне твердження (при всій нелюбові до мадярів). Є статистика та графіки цього "занепадання"?
Чи занепадає тому що не віддала всі танки Україні та всі гроші / чи тому що не поспішає відмовитись від дешевих енергоресурсів ? Чи може занепадає бо на вулицях Будапешта нема сотень тисяч сирійців які штовхають студентів під потяги та гвалтують дівчат, як у розквітаючій Німеччині та Франції? Для твого відома в Угорщині 2022-2025 були стабільно найдешевші ціни на заправках з усіх країн ЄС напевно
Letusrock
Повідомлень: 3037
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Letusrock написав: Shaman написав:
а Угорщина під керівництвом Орбана впевнено занепадає на відміну від інших країн Центральної Європи
вкрай ідіотське та голослівне твердження (при всій нелюбові до мадярів). Є статистика та графіки цього "занепадання"?
Чи занепадає тому що не віддала всі танки Україні та всі гроші / чи тому що не поспішає відмовитись від дешевих енергоресурсів ? Чи може занепадає бо на вулицях Будапешта нема сотень тисяч сирійців які штовхають студентів під потяги та гвалтують дівчат, як у розквітаючій Німеччині та Франції? Для твого відома в Угорщині 2022-2025 були стабільно найдешевші ціни на заправках з усіх країн ЄС напевно
Так, ввп на душу населення. Воно менше ніж у Болгарії, яка прям була дуже бідною. Цей показник це показник відкриття бізнесів і притоку інвестицій. У мадярів воно іде на спад. Дешева нафта і газ мали б сприяти але тупа політика блокує розвиток. Хоча зебри і будинок у Орбана не гірше ніж палац у Геленжику.
stm
Повідомлень: 6361
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Профіль
+ Додати
Відповісти
