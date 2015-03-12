RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
ВВП

ВВП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #1234 ... 12>
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:12

ВВП

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.

а за яким параметрами Угорщина так перевершує Україну? чомусь для прикладу ти обрав одну з найбільш неефективних країн Європи - "спасибо Орбану за єто" :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11988
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Угорщина так перевершує Україну?

мінімальна/середня зарлата
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6047
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:16

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.

а за яким параметрами Угорщина так перевершує Україну? чомусь для прикладу ти обрав одну з найбільш неефективних країн Європи - "спасибо Орбану за єто" :lol:

Ну так, точка відліку - Яник )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13569
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:19

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:Угорщина так перевершує Україну?

мінімальна/середня зарлата

мінімальні/середні витрати ...
Зможеш порахувати чи ні ?

коли 30+, вже можеш
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13569
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:23

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:Угорщина так перевершує Україну?

мінімальна/середня зарлата

мінімальні/середні витрати ...
Зможеш порахувати чи ні ?

коли 30+, вже можеш

Порахуй сам. А краще поїдь подивись як будапешт відрізняється від твого чернігова. Понятно що в румунії краще і люди відкритіші. Але порівнювати з нами...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4898
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:28

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:[
мінімальна/середня зарлата

мінімальні/середні витрати ...
Зможеш порахувати чи ні ?

коли 30+, вже можеш

Порахуй сам. А краще поїдь подивись як будапешт відрізняється від твого чернігова. Понятно що в румунії краще і люди відкритіші. Але порівнювати з нами...

Чернігів 1944 був знищений повністю. Є свідчення, що хто стояв на «Красній площі», той бачив околиці міста.
Але як би там не було, перед 2022 Чернігів був прекрасним містом. Не гірше поляцьких. Дороги, парки, все було. Жаль я за час війни там майже не бував, або транзитом на батьківщину.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18116
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 21:42

  Banderlog написав:Порахуй сам. А краще поїдь подивись як будапешт відрізняється від твого чернігова. Понятно що в румунії краще і люди відкритіші. Але порівнювати з нами...

що спадає на думку про Будапешт, це кількість порнозірок - їх можна зустріти просто на вулицях. саме це подобається Бандерлог?

а Угорщина під керівництвом Орбана впевнено занепадає на відміну від інших країн Центральної Європи
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11988
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 00:23

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.

а за яким параметрами Угорщина так перевершує Україну? чомусь для прикладу ти обрав одну з найбільш неефективних країн Європи - "спасибо Орбану за єто" :lol:

Я был в Венгрии много раз.
Украина по сравнению с ней - дремучий нищий совок
Ты бы не марафон смотрел, а хоть раз съездил бы. Тебе же можно, в отличие от меня
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6091
З нами з: 17.12.22
Подякував: 222 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
5
3
2
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а Угорщина під керівництвом Орбана впевнено занепадає на відміну від інших країн Центральної Європи

вкрай ідіотське та голослівне твердження (при всій нелюбові до мадярів). Є статистика та графіки цього "занепадання"?
Чи занепадає тому що не віддала всі танки Україні та всі гроші / чи тому що не поспішає відмовитись від дешевих енергоресурсів ? Чи може занепадає бо на вулицях Будапешта нема сотень тисяч сирійців які штовхають студентів під потяги та гвалтують дівчат, як у розквітаючій Німеччині та Франції? Для твого відома в Угорщині 2022-2025 були стабільно найдешевші ціни на заправках з усіх країн ЄС напевно
Letusrock
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 08:51

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а Угорщина під керівництвом Орбана впевнено занепадає на відміну від інших країн Центральної Європи

вкрай ідіотське та голослівне твердження (при всій нелюбові до мадярів). Є статистика та графіки цього "занепадання"?
Чи занепадає тому що не віддала всі танки Україні та всі гроші / чи тому що не поспішає відмовитись від дешевих енергоресурсів ? Чи може занепадає бо на вулицях Будапешта нема сотень тисяч сирійців які штовхають студентів під потяги та гвалтують дівчат, як у розквітаючій Німеччині та Франції? Для твого відома в Угорщині 2022-2025 були стабільно найдешевші ціни на заправках з усіх країн ЄС напевно

Так, ввп на душу населення. Воно менше ніж у Болгарії, яка прям була дуже бідною. Цей показник це показник відкриття бізнесів і притоку інвестицій. У мадярів воно іде на спад. Дешева нафта і газ мали б сприяти але тупа політика блокує розвиток. Хоча зебри і будинок у Орбана не гірше ніж палац у Геленжику.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
  #1234 ... 12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго 1 ... 24, 25, 26
sumavi » Чет 12 бер, 2015 09:26
252 145636
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 00:43
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (113)
12.03.2026 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.