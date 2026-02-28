Лише 1015% українців повернуться додому після війни —...

Додано: Сер 25 бер, 2026 00:29

Интересно, откуда высосано число 10−15% ? Выехавшие там уже 4 года и ХЗ сколько лет ещё война будет продолжаться. Это более, чем достаточный срок, чтобы переезд в Неньку стал не возвращением, а ещё одним переездом с нажитого места. При этом здесь "строят Европу" в местном понимании: исключительно в отношение увеличения поборов и ужесточения финмона. Финмон уже давно круче типичноевропейского. Зато законодательно беспредел меньше не становится. Кстати, финмон этому яркий пример.



Нафига им одну Европу менять на усиленную копию её самого плохого? По совокупности кажется, что будет 10-15 человек, а не процентов. А к 10−15% ещё и употреблять слово "лише" - это сверхоптимизм (кто не помнит: беременная восьмиклассница, втирающая крем для похудения).