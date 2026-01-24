Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 кві, 2026 14:29
Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом українцям не варто очікувати обов’язкової ідентифікації абонентів «Київстару», lifecell та Vodafone за паспортними даними. В експертному середовищі таку затримку пояснюють економічними чинниками: оператори отримують значні прибутки з ринку анонімних карток і не зацікавлені у втраті цього сегмента.
Дивися повний текст Телеком-аналітик розповів, чи будуть прив’язувати мобільні номери до паспортів найближчим часом
R2
- Робот новин
- Повідомлень: 100880
- З нами з: 14.05.04
Профіль
А головне оператори мабуть отримують прибутки від спамерів, шахраїв та крадіжок номерів. Коли я намагався прив'язати свій банківський номер до паспорту, мені це вартувало немалих зусіль. Система електронна система київстару, який досі належить країні агресору і ніхто про це не згадує, взагалі не працювала, тобто заявка оформлюється уходить і нічого не трапляється. Мені довилося двічі ходити ніжками з документами до їх офісу поки вручну вони неохоче це зробили. Після цього я змінив оператора і як потім з'ясувалося дуже правильно зробив.
salvydas
- Повідомлень: 225
- З нами з: 27.08.19
Профіль
