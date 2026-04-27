Злиття людини та машини - «Біокомп'ютер»

Злиття людини та машини зробило ще один крок вперед, оскільки дослідники створили «біокомп'ютер». Біоінженери з Університету Індіани в США поєднали вирощену в лабораторії тканину людського мозку з мікроелектродами. Вчені назвали своє творіння Brainoware. Воно перебуває на зародковій стадії розвитку, але вже може виконувати складні завдання, такі як розпізнавання голосу. Провідний дослідник доктор Фен Го сподівається, що його м'якше, ніж зазвичай, програмне забезпечення допоможе просунути технології штучного інтелекту. Це також може означати, що апаратне забезпечення ШІ використовує набагато менше енергії, ніж використання виключно кремнієвих чіпів. Доктор Го сказав: «Це лише доказ концепції, щоб показати, що ми можемо виконати цю роботу. Нам ще належить пройти довгий шлях».
Дослідники заявили, що їхня система Brainoware використовує «органоїди». Це штучно вирощені пучки тканин і стовбурових клітин, що нагадують орган. Доктор Го сказав, що органоїди його команди схожі на міні-мозки. Вони трансформували та розвинули нейрони, подібні до тих, що знаходяться в людському мозку. Дослідники кажуть, що їхній наступний крок — дослідити, як Brainoware можна адаптувати для виконання завдань вищого рівня. Цю технологію одного дня можна буде використовувати для створення вдосконалених моделей мозку та просування нейробіологічних досліджень. Вона також може призвести до лікування неврологічних захворювань. Одним із головних завдань для дослідників є пошук рішень для збереження живої тканини.