Податок на електромобілі: що пропонують
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 тра, 2026 22:16
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з’явилася петиція із закликом запровадити для електромобілів систему оподаткування залежно від фактичного пробігу транспортного засобу замість фіксованого податку для всіх власників електрокарів.
R2
- Робот новин
Повідомлень: 100942
З нами з: 14.05.04
Додано: Пон 11 тра, 2026 22:16
Вже відповів Гетманцев що нічого не розглядають. Електро авто всього менше 3% від загальної кількості. Всього автомобілів більше 12 мільйонів. Який податок? Більше витрат на адміністрування. Спекулянти тіки б крали! І роздували штат не потрібних чиновників. Показуючи фейкову або антинародну діяльність. Дайте розвинутися еко транспорту. Не тіки думати які ще схеми прокрутити. В цій державі ні один корупціонер не несе відповідальності. Тіки думають як ще притиснути народ. А порівнюючи з Європою в нас напрямки а не дороги, які коштують більше ніж будь де ! Більшість стимулює розвиток, а тут.... Стидоба тим анти народним депутатам!
Marko
Повідомлень: 1
З нами з: 11.05.26
Додано: Пон 11 тра, 2026 22:26
1. Пробіг можна скрутити.
2. Пробіг можна отримати за кордоном (амортизація не українських доріг).
Дурниці , а не «законопроект»)))
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 18997
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2608 раз.
Додано: Пон 11 тра, 2026 23:14
Вони намагаються хоч якось скопіювати аналогічні податки у машин з двз. Там закладені акцизи в цінах на паливо, тож більше їздиш - більше зношуєш інфраструктуру - більше купуєш палива і тим самим компенсуєш це через акцизи. А з електро вони не знають як це зробити, адже велика частка людей заправляється вдома по нічному тарифу без прив'язки впливу на інфраструктуру доріг
The_Rebel
Повідомлень: 979
З нами з: 01.06.19
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 241 раз.
Додано: Вів 12 тра, 2026 00:14
А весит всратая китайская электричка как гружёная газель, поэтому летом она разрушает толтко что отремонтированные дороги донецкой, запорожской, херсонской и прочих областей с невероятной скоростью(и на шару!!!)!!!
барабашов
Повідомлень: 5915
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 387 раз.
