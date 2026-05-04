Як змінилися видатки на зарплати військовим від початку...

Додано: Пон 18 тра, 2026 17:37

Військовослужбовець тилу відчуває себе майже жебраком. Грошей вистачає на їжу та комуналку, а що ще можна дозволити на 20 тис.грн.? Який стимул є у людини йти до війська? Подивиться на зарплатню суддів, прокурорів, чиновників , складається враження що це вони у війську. Спец.пенсії знов таки,- окрема тема. Все це є ресурс для підвішування зарплат військовим. Не треба чухати макітру де взяти гроші, треба хоча б на військовий час знизити зарплатню всім хто не має прямого відношення до захисту країни за рахунок цього підняти забезпечення військовослужбовців. Кому не подобається хай йдуть в армію, будуть отримувати більше.

В так получається крінж якісь, у цивільному секторі навантаження у два- три рази менш, забезпечення у два- три рази більш. Де с@ка,ця соціальна рівність?? Треба вирішити питання забезпечення і не треба буде ловити на вулицях, відразу вирішується питання мобілізації. Ну не повинно так бути, розумієте !? Чим одни кращі за інших? Чи той солдат у тилу, то є лох якісь?? Чи що це за відношення? Заправник, охоронець,- від 20 тис., поліціянт - від 30 тис., менеджер,- від 40 тис., будівельник - 40-50 тис. ..військовий в тилу,- 20 тис (!) це якісь капець..Немає слів.