Finance.UA
Все про гроші: інші
Як змінилися видатки на зарплати
військовим від початку...

Як змінилися видатки на зарплати військовим від початку...
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 17:36

Як змінилися видатки на зарплати військовим від початку...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше зросли видатки на Державну спеціальну службу транспорту — в 23 рази. Однак за розміром виплат стабільно лідирують Збройні сили і Нацгвардія: у 2026 році їхнім службовцям сумарно передбачено майже 900 мільярдів гривень.

Як змінилися видатки на зарплати військовим від початку великої війни (інфографіка)
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 17:37

Хочу сказати за грошове забезпечення військовослужбовців які проходять службу у тилових підрозділах. Як каже командування всіх рівнів , ми на службі 24/7 не забуваємо про це. Але що має звичайний солдат, сержант? Грошове забезпечення 20 тис.грн./місяць, це навіть менш середньої заробітної платні по країні. Ці бідні солдати, вночи - служба, вдень - робота. Вихідний раз на місяць. Я підкреслюю що не порівнюю навантаження з хлопцями на нулі, там немає поняття вихідний, але там опасність для життя та навантаження,частково компенсується винанородою за виконанням бойових завдань. Але винанорода не йде до врахування при формуванні пенсійних внесків. Тобішь на передку , або в тилу зарплатня у солдата 20 тис.грн. При цьому охоронець в супермаркеті з графіком доба через дві, з 12 годинами робочого часу в свою зміну має зарплатню 18- 20 тис. Це що взагалі??
eko_safety_center
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 17:37

Військовослужбовець тилу відчуває себе майже жебраком. Грошей вистачає на їжу та комуналку, а що ще можна дозволити на 20 тис.грн.? Який стимул є у людини йти до війська? Подивиться на зарплатню суддів, прокурорів, чиновників , складається враження що це вони у війську. Спец.пенсії знов таки,- окрема тема. Все це є ресурс для підвішування зарплат військовим. Не треба чухати макітру де взяти гроші, треба хоча б на військовий час знизити зарплатню всім хто не має прямого відношення до захисту країни за рахунок цього підняти забезпечення військовослужбовців. Кому не подобається хай йдуть в армію, будуть отримувати більше.
В так получається крінж якісь, у цивільному секторі навантаження у два- три рази менш, забезпечення у два- три рази більш. Де с@ка,ця соціальна рівність?? Треба вирішити питання забезпечення і не треба буде ловити на вулицях, відразу вирішується питання мобілізації. Ну не повинно так бути, розумієте !? Чим одни кращі за інших? Чи той солдат у тилу, то є лох якісь?? Чи що це за відношення? Заправник, охоронець,- від 20 тис., поліціянт - від 30 тис., менеджер,- від 40 тис., будівельник - 40-50 тис. ..військовий в тилу,- 20 тис (!) це якісь капець..Немає слів.
eko_safety_center
