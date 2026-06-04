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на тему Додано: П'ят 29 тра, 2026 14:00 Нумізматика в Україні Вітаємо, форумчани!



Якщо цікавитесь інвестиціями в монети — запрошуємо на практичний воркшоп «Нумізматика в Україні: як працює ринок монет та чи можна на цьому заробляти у 2026 році» від Академії Мінфін та експерта з нумізматики Олексія Козирева.





Розберемо, як працює ринок сьогодні, чого тут треба остерігатися та як реально заробляти.



Ви дізнаєтесь:

📍 від чого залежить вартість монет;

📍 чому ціни можуть відрізнятися в рази;

📍 як розпізнати штучний ажіотаж і маніпуляції;

📍 де відбуваються реальні угоди купівлі-продажу;

📍 як уникати прихованих витрат і помилок при покупці;

📍 як аналізувати монету ще до покупки.



🗓 Коли: 4 червня, 19:00 (онлайн)

👉 Тривалість: ~2 год. + 15-20 хв. QA



🧑‍💻 Реєстрація — за посиланням



💥 До 31 травня включно діє Early birds ціна — 1500 грн. Встигніть придбати доступ дешевше. Якщо цікавитесь інвестиціями в монети — запрошуємо на практичний воркшоп «Нумізматика в Україні: як працює ринок монет та чи можна на цьому заробляти у 2026 році» від Академії Мінфін та експерта з нумізматики Олексія Козирева.Розберемо, як працює ринок сьогодні, чого тут треба остерігатися та як реально заробляти.Ви дізнаєтесь:📍 від чого залежить вартість монет;📍 чому ціни можуть відрізнятися в рази;📍 як розпізнати штучний ажіотаж і маніпуляції;📍 де відбуваються реальні угоди купівлі-продажу;📍 як уникати прихованих витрат і помилок при покупці;📍 як аналізувати монету ще до покупки.🗓 Коли: 4 червня, 19:00 (онлайн)👉 Тривалість: ~2 год. + 15-20 хв. QA🧑‍💻 Реєстрація —💥 До 31 травня включно діє Early birds ціна — 1500 грн. Встигніть придбати доступ дешевше. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5670 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1248 раз. Подякували: 2119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2026 12:21 Форумчани, Ви помітили, як монети НБУ останнім часом розлітаються за лічені хвилини, а в TikTok тільки й мови, що про перепродаж «х3» чи «х10»?



Сьогодні, 4 червня, Академія Мінфін проводить практичний воркшоп, де розкладуть по поличках усю «кухню» сучасного ринку монет. Без романтики та інфошуму.



Чому варто заскочити в останній вагон:



Спікер — Олексій Козирєв: експерт із 23-річним досвідом у банківській сфері.



Розбір реальності: як відрізнити справді цінну монету від «перегрітого» хайпу.



Де купувати: НБУ, банки, дилери чи OLX — де безпечно, а де маніпуляції.



Бюджет: як почати навіть з невеликими сумами (до $100).





⏰ Коли: Сьогодні, 4 червня

📍 Формат: Онлайн (тривалість ~2 години)



Якщо Ви думали, куди вкласти вільні кошти або як почати колекціонувати з розумом — це Ваш шанс отримати концентрат знань, які інші збирають місяцями.



👉 Реєструйтеся прямо зараз, поки захід не розпочався , Ви помітили, як монети НБУ останнім часом розлітаються за лічені хвилини, а в TikTok тільки й мови, що про перепродаж «х3» чи «х10»?Сьогодні,, Академія Мінфін проводить практичний воркшоп, де розкладуть по поличках усю «кухню» сучасного ринку монет. Без романтики та інфошуму.Спікер — Олексій Козирєв: експерт із 23-річним досвідом у банківській сфері.Розбір реальності: як відрізнити справді цінну монету від «перегрітого» хайпу.Де купувати: НБУ, банки, дилери чи OLX — де безпечно, а де маніпуляції.Бюджет: як почати навіть з невеликими сумами (до $100).⏰ Коли: Сьогодні, 4 червня📍 Формат: Онлайн (тривалість ~2 години)Якщо Ви думали, куди вкласти вільні кошти або як почати колекціонувати з розумом — це Ваш шанс отримати концентрат знань, які інші збирають місяцями. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5670 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1248 раз. Подякували: 2119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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