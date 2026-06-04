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Нумізматика в Україні

Нумізматика в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 14:00

Нумізматика в Україні

Вітаємо, форумчани!

Якщо цікавитесь інвестиціями в монети — запрошуємо на практичний воркшоп «Нумізматика в Україні: як працює ринок монет та чи можна на цьому заробляти у 2026 році» від Академії Мінфін та експерта з нумізматики Олексія Козирева.

Зображення
Розберемо, як працює ринок сьогодні, чого тут треба остерігатися та як реально заробляти.

Ви дізнаєтесь:
📍 від чого залежить вартість монет;
📍 чому ціни можуть відрізнятися в рази;
📍 як розпізнати штучний ажіотаж і маніпуляції;
📍 де відбуваються реальні угоди купівлі-продажу;
📍 як уникати прихованих витрат і помилок при покупці;
📍 як аналізувати монету ще до покупки.

🗓 Коли: 4 червня, 19:00 (онлайн)
👉 Тривалість: ~2 год. + 15-20 хв. QA

🧑‍💻 Реєстрація — за посиланням

💥 До 31 травня включно діє Early birds ціна — 1500 грн. Встигніть придбати доступ дешевше.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 12:21

Форумчани, Ви помітили, як монети НБУ останнім часом розлітаються за лічені хвилини, а в TikTok тільки й мови, що про перепродаж «х3» чи «х10»?

Сьогодні, 4 червня, Академія Мінфін проводить практичний воркшоп, де розкладуть по поличках усю «кухню» сучасного ринку монет. Без романтики та інфошуму.

Чому варто заскочити в останній вагон:

Спікер — Олексій Козирєв: експерт із 23-річним досвідом у банківській сфері.

Розбір реальності: як відрізнити справді цінну монету від «перегрітого» хайпу.

Де купувати: НБУ, банки, дилери чи OLX — де безпечно, а де маніпуляції.

Бюджет: як почати навіть з невеликими сумами (до $100).


⏰ Коли: Сьогодні, 4 червня
📍 Формат: Онлайн (тривалість ~2 години)

Якщо Ви думали, куди вкласти вільні кошти або як почати колекціонувати з розумом — це Ваш шанс отримати концентрат знань, які інші збирають місяцями.

👉 Реєструйтеся прямо зараз, поки захід не розпочався
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5670
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2119 раз.
 
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