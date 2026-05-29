Хобі або як ви проводите вільний час

У кожного з нас є свої улюблені справи, якими ми займаємося після роботи, у вихідні. Хтось любить читати, хтось їздити на природу або просто гуляти в парку, комусь подобається просто рахувати гроші, хтось йде в спортзал, а хтось наливає своє улюблене віскі і йде на форум дискутувати на різні теми, хтось грає або дивиться футбол, плаває в басейні, бігає, стрибає.



Ціль створеної теми - ділитися своїми хобі з іншими, що вас надихає і куди ви більше всього вкладаєте свій вільний час.



Почну з себе. Більше всього полюбляю грати в ігри (хоча останнім часом дуже мало, бо народилася дитина), почав ще в далекому 1999 році на Playstation 1. Зараз на ПК.



Також люблю Формулу-1. Не пам'ятаю точно коли саме почав дивитися, здається, десь з 2006 року на Мегаспорт з Максом Подзігуном. Не пропустив жодного гран-прі з тих пір.



Ну, і звичайно, футбол. Колись бігав, зараз тільки дивлюся. Трохи фінанси, раз я вже на цьому форумі) Ще дивлюся інколи турніри по CS2. Всього потрошку.



Можна вільно спілкуватися на цікаві теми пов'язані з вашими хобі.