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Додано: Чет 04 чер, 2026 11:46 VLASNA Форумчанки!



Запрошуємо на конференцію VLASNA — для жінок, які розвивають кар’єру, власний бізнес, прагнуть фінансової незалежності й шукають нові можливості.







Говоритимемо про гроші, бізнес, психологію рішень, розвиток жіночої кар’єри в сучасному світі. Кожна з вас знайде для себе користь, підтримку та мотивацію.



🗓 9 липня, онлайн

🧑‍💻 тривалість 8+ годин



🎫 Квитки купуйте на сайті Запрошуємо на конференцію VLASNA — для жінок, які розвивають кар’єру, власний бізнес, прагнуть фінансової незалежності й шукають нові можливості.Говоритимемо про гроші, бізнес, психологію рішень, розвиток жіночої кар’єри в сучасному світі. Кожна з вас знайде для себе користь, підтримку та мотивацію.🗓 9 липня, онлайн🧑‍💻 тривалість 8+ годин Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5707 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1264 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 12:15 Форумчанки!



9 липня зустрічаємось онлайн на конференції VLASNA.



Це безкоштовна подія для жінок, які прагнуть постійного розвитку й кращого життя для себе.







Упродовж 8 годин обговоримо 4 тематичні блоки:



📈 Кар’єра — зміна професії, сильне резюме та обговорення зарплати;

📈 Власна справа — від ідеї до масштабування бізнесу;

📈 Інвестиції — захисні активи, брокерський рахунок, помилки початківців;

📈 Мотивація та сила — внутрішня опора, баланс між різними ролями.



🔗 Участь безкоштовна — реєструйтесь за посиланням 9 липня зустрічаємось онлайн на конференції VLASNA.Це безкоштовна подія для жінок, які прагнуть постійного розвитку й кращого життя для себе.Упродовж 8 годин обговоримо 4 тематичні блоки:📈 Кар’єра — зміна професії, сильне резюме та обговорення зарплати;📈 Власна справа — від ідеї до масштабування бізнесу;📈 Інвестиції — захисні активи, брокерський рахунок, помилки початківців;📈 Мотивація та сила — внутрішня опора, баланс між різними ролями. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5707 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1264 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2026 13:32 👋 Форумчанки!



Конференція VLASNA 9 липня — і ми вже готові оголосити імена перших спікерок.



✅ Уляна Ходорівська — Як вести робочі перемовини про гроші та умови

✅ Юлія Баткалова — Перший інвестиційний портфель: як розподілити гроші між різними активами

✅ Анастасія Ямелинець, Ольга Капустян — Як балансувати між роботою, сім'єю та фінансовою незалежністю







У програмі 4 тематичні блоки: Інвестиції, Власна справа, Кар’єра, Мотивація та сила.



📌 Онлайн, тривалість — 8 годин.



🔗 Зареєструйтесь зараз — участь безкоштовна Конференція VLASNA 9 липня — і ми вже готові оголосити імена перших спікерок.✅ Уляна Ходорівська — Як вести робочі перемовини про гроші та умови✅ Юлія Баткалова — Перший інвестиційний портфель: як розподілити гроші між різними активами✅ Анастасія Ямелинець, Ольга Капустян — Як балансувати між роботою, сім'єю та фінансовою незалежністюУ програмі 4 тематичні блоки: Інвестиції, Власна справа, Кар’єра, Мотивація та сила.📌 Онлайн, тривалість — 8 годин. Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6470 З нами з: 25.01.06 Подякував: 87 раз. Подякували: 449 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2026 11:30 Шановні форумчанки!



Час розібратися з фінансами на онлайн-конференції VLASNA





Разом із провідними експертками ми розберемо:



✅Перший інвестиційний портфель: як розподілити гроші між різними активами за унікальною методикою «DAAR» від Юлії Баткалової (By Finance);

✅Вихід на фондовий ринок: покрокова інструкція, як відкрити брокерський рахунок від Уляни Гринчевської (iPlan.ua);

✅Баланс лідерки: техніки само-коучингу, щоб встигати все від Зої Лобод (LOBODS);

✅Ідеальний коктейль з ETF: інструменти, які працюють і захищають ваші кошти за будь-якого ринкового шторму від Анни Гапи.



Зробіть свій перший крок до фінансової свободи. Це простіше, ніж здається!



📅 Коли: 9 липня

💻 Формат: Онлайн

🎟️ Участь: Безкоштовна за умови реєстрації Час розібратися з фінансами на онлайн-конференції VLASNAРазом із провідними експертками ми розберемо:✅Перший інвестиційний портфель: як розподілити гроші між різними активами за унікальною методикою «DAAR» від Юлії Баткалової (By Finance);✅Вихід на фондовий ринок: покрокова інструкція, як відкрити брокерський рахунок від Уляни Гринчевської (iPlan.ua);✅Баланс лідерки: техніки само-коучингу, щоб встигати все від Зої Лобод (LOBODS);✅Ідеальний коктейль з ETF: інструменти, які працюють і захищають ваші кошти за будь-якого ринкового шторму від Анни Гапи.Зробіть свій перший крок до фінансової свободи. Це простіше, ніж здається!📅 Коли: 9 липня💻 Формат: Онлайн🎟️ Участь: Безкоштовна Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5707 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1264 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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