9 липня зустрічаємось онлайн на конференції VLASNA.
Це безкоштовна подія для жінок, які прагнуть постійного розвитку й кращого життя для себе.
Упродовж 8 годин обговоримо 4 тематичні блоки:
📈 Кар’єра — зміна професії, сильне резюме та обговорення зарплати; 📈 Власна справа — від ідеї до масштабування бізнесу; 📈 Інвестиції — захисні активи, брокерський рахунок, помилки початківців; 📈 Мотивація та сила — внутрішня опора, баланс між різними ролями.
Конференція VLASNA 9 липня — і ми вже готові оголосити імена перших спікерок.
✅ Уляна Ходорівська — Як вести робочі перемовини про гроші та умови ✅ Юлія Баткалова — Перший інвестиційний портфель: як розподілити гроші між різними активами ✅ Анастасія Ямелинець, Ольга Капустян — Як балансувати між роботою, сім'єю та фінансовою незалежністю
У програмі 4 тематичні блоки: Інвестиції, Власна справа, Кар’єра, Мотивація та сила.
Час розібратися з фінансами на онлайн-конференції VLASNA
Разом із провідними експертками ми розберемо:
✅Перший інвестиційний портфель: як розподілити гроші між різними активами за унікальною методикою «DAAR» від Юлії Баткалової (By Finance); ✅Вихід на фондовий ринок: покрокова інструкція, як відкрити брокерський рахунок від Уляни Гринчевської (iPlan.ua); ✅Баланс лідерки: техніки само-коучингу, щоб встигати все від Зої Лобод (LOBODS); ✅Ідеальний коктейль з ETF: інструменти, які працюють і захищають ваші кошти за будь-якого ринкового шторму від Анни Гапи.
Зробіть свій перший крок до фінансової свободи. Це простіше, ніж здається!