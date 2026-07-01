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VLASNA
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 11:46

VLASNA

Форумчанки!

Запрошуємо на конференцію VLASNA — для жінок, які розвивають кар’єру, власний бізнес, прагнуть фінансової незалежності й шукають нові можливості.

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Говоритимемо про гроші, бізнес, психологію рішень, розвиток жіночої кар’єри в сучасному світі. Кожна з вас знайде для себе користь, підтримку та мотивацію.

🗓 9 липня, онлайн
🧑‍💻 тривалість 8+ годин

🎫 Квитки купуйте на сайті
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 12:15

Форумчанки!

9 липня зустрічаємось онлайн на конференції VLASNA.

Це безкоштовна подія для жінок, які прагнуть постійного розвитку й кращого життя для себе.

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Упродовж 8 годин обговоримо 4 тематичні блоки:

📈 Кар’єра — зміна професії, сильне резюме та обговорення зарплати;
📈 Власна справа — від ідеї до масштабування бізнесу;
📈 Інвестиції — захисні активи, брокерський рахунок, помилки початківців;
📈 Мотивація та сила — внутрішня опора, баланс між різними ролями.

🔗 Участь безкоштовнареєструйтесь за посиланням
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 13:32

👋 Форумчанки!

Конференція VLASNA 9 липня — і ми вже готові оголосити імена перших спікерок.

✅ Уляна Ходорівська — Як вести робочі перемовини про гроші та умови
✅ Юлія Баткалова — Перший інвестиційний портфель: як розподілити гроші між різними активами
✅ Анастасія Ямелинець, Ольга Капустян — Як балансувати між роботою, сім'єю та фінансовою незалежністю

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У програмі 4 тематичні блоки: Інвестиції, Власна справа, Кар’єра, Мотивація та сила.

📌 Онлайн, тривалість — 8 годин.

🔗Зареєструйтесь зараз — участь безкоштовна
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 11:30

Шановні форумчанки!

Час розібратися з фінансами на онлайн-конференції VLASNA
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Разом із провідними експертками ми розберемо:

✅Перший інвестиційний портфель: як розподілити гроші між різними активами за унікальною методикою «DAAR» від Юлії Баткалової (By Finance);
✅Вихід на фондовий ринок: покрокова інструкція, як відкрити брокерський рахунок від Уляни Гринчевської (iPlan.ua);
✅Баланс лідерки: техніки само-коучингу, щоб встигати все від Зої Лобод (LOBODS);
✅Ідеальний коктейль з ETF: інструменти, які працюють і захищають ваші кошти за будь-якого ринкового шторму від Анни Гапи.

Зробіть свій перший крок до фінансової свободи. Це простіше, ніж здається!

📅 Коли: 9 липня
💻 Формат: Онлайн
🎟️ Участь: Безкоштовна за умови реєстрації
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5707
З нами з: 14.09.13
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