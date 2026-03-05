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Як легально здавати житло в
оренду та не отримати штраф

Як легально здавати житло в оренду та не отримати штраф
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 00:41

Як легально здавати житло в оренду та не отримати штраф

Пропонуємо до обговорення:
Отримуєте гроші за оренду квартири й вважаєте, що про це ніхто не дізнається? Усе це може обернутися штрафами та претензіями від податкової. У 2026 році контроль за ринком оренди посилюється, тому розповідаємо, що треба знати і які податки сплачувати.

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Як легально здавати житло в оренду та не отримати штраф
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 00:41

Налоговая сама потребует сдавать, как предприниматель вместо физика? Чтобы налогов платить максимум 6% (плюс ЕСВ, но если говорим о систематической сдаче, то это не много) вместо 23%? Это пчёлы против мёда?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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