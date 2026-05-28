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«Приховані» правила дорожнього руху в Європі, через які...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 00:53
Пропонуємо до обговорення:
Водіїв попереджають про маловідомі правила дорожнього руху в Європі, через які туристи можуть отримати великі штрафи під час подорожей за кордон. Експерти наголошують: незнання місцевих законів може коштувати водіям тисяч євро та зіпсувати відпустку.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 00:53
"У Фінляндії водії зобов’язані постійно їздити з увімкненими фарами"
Гугль подсказывает, что не совсем так. Достаточно и дневных ходовых огней. А такая обязанность уже круглогодично есть и в Украине при движении вне населённых пунктов. Я так понимаю, что и ещё много где. Особенность Финляндии в том, что включать эти огни нужно и в насёленном пункте. В принципе, оно так даже и проще.
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