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Пенсіонери зобов’язані
повідомляти ПФУ про роботу або...

Пенсіонери зобов’язані повідомляти ПФУ про роботу або...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:06

Пенсіонери зобов’язані повідомляти ПФУ про роботу або...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсіонери, які працевлаштовуються або звільняються з роботи, повинні повідомити про це Пенсійний фонд протягом 10 днів. Це допоможе уникнути втрат у розмірі виплат.

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Пенсіонери зобов’язані повідомляти ПФУ про роботу або звільнення: чому це важливо
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:06

Нібито в нас вже працюють електронні трудові книжки, ПФУ автоматично отримує данні з ЄДР та щомісячно звіти від юросіб та податковій з даними про прийняття, звільнення, зарплату та сплату ЄСВ. Щомісячно персоніфіковані данні для нарахування стажу і перерахунку пенсій. Але ж ні, несить паприці!!! Все як любить державник гетманцев.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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