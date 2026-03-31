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Більшість українців не мають
заощаджень — результати...

Більшість українців не мають заощаджень — результати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:17

Більшість українців не мають заощаджень — результати...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 60% українців протягом останніх двох років не робили заощаджень.

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Більшість українців не мають заощаджень — результати опитування
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:17

На байрактар, супутник, русоріз, брат в одшб, однокласник морпіх, сусід в тро, колега в ппо.
Ага, оптимізація і маленькі кроки.
boolear
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Модератори: Ірина_, Модератор

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