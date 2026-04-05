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Середня зарплата перевищила
30 тисяч гривень: кому...

Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: кому...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:51

Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: кому...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні середня зарплата перевищила позначку у 30 тисяч гривень. Найвищі доходи отримують працівники ІТ-сектору та мешканці столиці.

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Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: кому платять найбільше
R2
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