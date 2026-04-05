У квітні середня зарплата перевищила позначку у 30 тисяч гривень. Найвищі доходи отримують працівники ІТ-сектору та мешканці столиці.
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Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: кому платять найбільше
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Додано: Вів 09 чер, 2026 14:51
Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: кому...
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Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: кому платять найбільше
Додано: Вів 09 чер, 2026 15:58
Просто я в горгазе работаю. Слесарь 5разряд. Оклад 14200+7000 боевые. И 600 шкидливи умовы. После всех вычет не больше 16000 получается. И это еще не самая низкая в городе...
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