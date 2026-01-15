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Ram випустить перший сімейний
позашляховик: яким він...

Ram випустить перший сімейний позашляховик: яким він...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 17:10

Ram випустить перший сімейний позашляховик: яким він...

Пропонуємо до обговорення:
Ram випускатиме не лише пікапи і комерційні авто — невдовзі в лінійці марки з’явиться перша сімейна модель. Великий рамний позашляховик Ramcharger. Новий Ram Ramcharger стане однією зі 110 моделей, які концерн Stellantis презентує до 2030 року.

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Ram випустить перший сімейний позашляховик: яким він буде (фото)
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