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Програмування як професія
помре до кінця року — Маск

Програмування як професія помре до кінця року — Маск
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 22:51

Програмування як професія помре до кінця року — Маск

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив, що традиційне програмування може втратити актуальність значно швидше, ніж очікує ринок праці.

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Програмування як професія помре до кінця року — Маск
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