Бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив, що традиційне програмування може втратити актуальність значно швидше, ніж очікує ринок праці.
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Програмування як професія помре до кінця року — Маск
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Додано: Вів 09 чер, 2026 22:51
Програмування як професія помре до кінця року — Маск
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Дивися повний текст
Програмування як професія помре до кінця року — Маск
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