Укрзалізниця з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на оновлений розклад уже стартував.
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Укрзалізниця змінює графік з 28 червня — що нового
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Додано: Чет 11 чер, 2026 10:32
Укрзалізниця змінює графік з 28 червня — що нового
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Укрзалізниця змінює графік з 28 червня — що нового
Додано: Чет 11 чер, 2026 10:32
Запровадила як прийнято при імператорі корупції і брехні, тільки язиком в телеграмі. На сайті нового розкладу немає. В застосунку нових потягів немає (навіть якщо натиснути без квитків). Ото чергове бла-бла-бла як з потягом Київ-Варна.
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