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На кордоні з Молдовою
з’явиться новий пункт пропуску

На кордоні з Молдовою з’явиться новий пункт пропуску
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 10:20

На кордоні з Молдовою з’явиться новий пункт пропуску

Пропонуємо до обговорення:
10 лютого міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч з урядовою делегацією Республіки Молдова на чолі з прем’єр-міністром Александру Мунтяну.

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На кордоні з Молдовою з’явиться новий пункт пропуску
R2
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Десь на кордоні з Молдовою, колись, може щось з'явиться, як отої потяг Київ-Варна. :) Отак і працює вся зелена влада, один порожній піар.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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