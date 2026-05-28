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Скільки квадратних метрів житла можна купити за ціну...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 чер, 2026 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Вартість паркомісць у новобудовах суттєво відрізняється залежно від регіону. Найдорожче придбати місце для автомобіля у Києві. Середня вартість становить $27,7 тис., що на 18% більше, ніж роком раніше.
Дивися повний текст Скільки квадратних метрів житла можна купити за ціну одного паркомісця (інфографіка)
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R2
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 13:24
Щоб паркомісце за 20К окупилось його треба здавати за 100-150 дол. Клієнтів на такий прайс ще треба пошукати
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Nickoss1
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