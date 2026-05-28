RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Скільки квадратних метрів
житла можна купити за ціну...

Скільки квадратних метрів житла можна купити за ціну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 13:23

Скільки квадратних метрів житла можна купити за ціну...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість паркомісць у новобудовах суттєво відрізняється залежно від регіону. Найдорожче придбати місце для автомобіля у Києві. Середня вартість становить $27,7 тис., що на 18% більше, ніж роком раніше.

Дивися повний текст
Скільки квадратних метрів житла можна купити за ціну одного паркомісця (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 101011
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 13:24

Щоб паркомісце за 20К окупилось його треба здавати за 100-150 дол. Клієнтів на такий прайс ще треба пошукати
Nickoss1
 
Повідомлень: 280
З нами з: 10.07.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Смілянський відреагував на плани «Нової пошти» купити банк
R2 » Чет 11 чер, 2026 11:23
1 410
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2026 11:23
cynep_xepb
5 старих Android-смартфонів, які можна сміливо купувати...
R2 » Вів 02 чер, 2026 12:28
2 914
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2026 19:16
kuinamor58
Які пристрої можна заряджати від портативних сонячних...
R2 » Чет 28 тра, 2026 19:18
1 1418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2026 19:18
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.