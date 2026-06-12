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ТОВ «РОЯЛСТЕНДАРД»
не платить дивіденди

ТОВ «РОЯЛСТЕНДАРД» не платить дивіденди
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:59

ТОВ «РОЯЛСТЕНДАРД» не платить дивіденди

ТОВ «РОЯЛСТЕНДАРД»
Код ЄДРПОУ: 38267856
https://rsg.ua/

Володію в них часткою і вони не платять мені дивіденди з грудня 2025 року, вимагають підписати схематозну довіреність.
Але для виплати дивідендів ніякі довіреності не потрібні:

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