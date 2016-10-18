Автострахування в Україні: що змінюється у 2026 році та як о

Додано: Нед 14 чер, 2026 17:22

Автострахування вже давно перестало бути формальністю для «галочки». Для водія це насамперед фінансовий захист від витрат, які можуть виникнути після ДТП — інколи вони сягають сотень тисяч гривень. У 2026 році ринок страхування в Україні продовжує змінюватися: зростають вимоги до сервісу, оновлюються підходи до оцінки ризиків, а самі водії дедалі частіше обирають поліси не за ціною, а за наповненням.



[b]ОСЦПВ: обов’язковий мінімум, який більше не виглядає формальністю

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Поліс ОСЦПВ залишається обов’язковим для всіх власників авто. Його головна функція — покриття шкоди, завданої третім особам у разі ДТП.

Останніми роками цей вид страхування поступово «дорожчає», але причина не лише в інфляції. Страхові компанії переглядають тарифи через зростання вартості ремонту автомобілів, запчастин і медичних послуг.

Водночас ОСЦПВ перестав бути суто формальним документом. Сучасні поліси часто включають:

розширені ліміти виплат;

швидке врегулювання через онлайн-заяви;

пряме врегулювання збитків (коли звертатися можна у свою страхову).



Для водія це означає менше бюрократії та швидше отримання компенсації постраждалою стороною.



[b]КАСКО: коли варто переплачувати за спокій

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На відміну від ОСЦПВ, КАСКО є добровільним видом страхування, але саме він покриває пошкодження власного автомобіля. Умовно кажучи, якщо ОСЦПВ захищає «інших», то КАСКО — вас.

У 2026 році попит на КАСКО поступово зростає, особливо серед власників нових авто та кредитних машин. Причина проста: вартість ремонту після навіть незначної аварії може бути значною.



[b]Стандартний поліс КАСКО зазвичай покриває:

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ДТП з вини водія;

угон або незаконне заволодіння;

стихійні лиха;

пошкодження через падіння предметів (наприклад, гілок або льоду).

Важливий тренд останніх років — гнучкі пакети. Страхові дозволяють обирати рівень покриття, франшизу та додаткові опції, наприклад евакуацію авто або підміну транспорту.

На що звертати увагу при виборі страховки

Ринок страхування став більш конкурентним, але це не завжди означає простий вибір. Дешевший поліс не завжди вигідніший у довгостроковій перспективі.

Перед покупкою варто звернути увагу на кілька ключових факторів:

Репутація страхової компанії — швидкість виплат часто важливіша за ціну.

Розмір франшизи — чим вона вища, тим менша компенсація при дрібних збитках.

Сервіс врегулювання — онлайн-процеси економлять час у разі ДТП.

Реальні відгуки клієнтів — особливо щодо складних страхових випадків.

Також варто перевіряти, чи працює компанія з прямим врегулюванням збитків і чи має партнерські СТО.



[b]Онлайн-страхування: стандарт, який став нормою

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Ще кілька років тому покупка поліса вимагала візиту до офісу. Сьогодні більшість договорів оформлюється онлайн за 10–15 хвилин.

Це не лише зручно, а й безпечніше — електронний поліс неможливо втратити або пошкодити. До того ж, дані автоматично потрапляють у бази МТСБУ, що спрощує перевірку чинності страховки.



[b]Висновок[/b]



Автострахування в Україні поступово переходить від формального обов’язку до реального інструмента фінансового захисту. ОСЦПВ закриває базові ризики, тоді як КАСКО дає повноцінний спокій за власний автомобіль.

У 2026 році головний тренд простий: виграє не найдешевший поліс, а той, який реально працює у критичний момент.