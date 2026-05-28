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Що не можна підключати до USB-порту телевізора
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 чер, 2026 22:30
Пропонуємо до обговорення:
Практично кожен новий Smart TV оснащений щонайменше одним USB-роз'ємом, розташованим на бічній або задній панелі. USB-порт у телевізорі — це зручний додатковий інструмент, але не універсальний роз’єм. Він чудово підходить для базових аксесуарів та живлення малопотужних гаджетів, але не розрахований на складну периферію або високе навантаження.
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Додано: Нед 14 чер, 2026 22:30
в инструкции к телевизору написано - подходит для зарядки смартфонов. Но вам видимо виднее, чем производителям.
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