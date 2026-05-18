Український бізнес стикається з безпрецедентним дефіцитом кадрів, який може ще більше загостритися після завершення війни та початку масштабної відбудови країни.
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Зарплати в окремих галузях зростають на 50% через нестачу кадрів
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Додано: Нед 14 чер, 2026 22:48
Зарплати в окремих галузях зростають на 50% через...
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Зарплати в окремих галузях зростають на 50% через нестачу кадрів
Додано: Нед 14 чер, 2026 22:48
Чтобы "научить работать эффективнее" - придется платить намного эффективнее. Сейчас государство пользуется ситуацией и платит людям копейки, меняя из зарплаты на бронь. Но рано или поздно ситуация изменится и людям придётся платить за их труд. Либо стагнация и деградация.
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