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У якому віці європейці купують перше житло (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 чер, 2026 20:59
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 2025 рік у країнах Європейського Союзу у власному житлі проживають 68,5% домогосподарств. Це на 2,2% менше, ніж у 2010 році. Водночас рівень володіння житлом суттєво відрізняється залежно від країни — від 47,2% у Німеччині до 93,8% у Словаччині.
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Додано: Сер 17 чер, 2026 20:59
Статистика тех, кому денег хватило на покупку нового жилья. Вон, недавно тут была статья, что в Испании так подорожала недвижимость, что мало кому по карману. Но если не купил, то, как я понимаю, тут не считаешься.
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