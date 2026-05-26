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Мільярди «брудних» грошей:
чому справи про відмивання...

Мільярди «брудних» грошей: чому справи про відмивання...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 03:07

Мільярди «брудних» грошей: чому справи про відмивання...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість кримінальних проваджень за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, в Україні продовжує зростати. У 2024 році було зареєстровано 1344 таких правопорушення — це у 3,4 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни, та більш ніж у п’ять разів більше порівняно з 2019 роком.

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Мільярди «брудних» грошей: чому справи про відмивання коштів складно довести до суду
R2
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Сказки какие-то рассказывают. Как пересичному блокируют за подозрительность, так это он должен доказывать, что не верблюд. А тут оказывается, что есть презумпция невиновности и без следствия никак...
moveton
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