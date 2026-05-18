В Україні продовжується підготовка законодавства для легалізації ринку криптоактивів.
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Коли введуть податки на криптовалюту в Україні
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Додано: Суб 20 чер, 2026 03:12
Коли введуть податки на криптовалюту в Україні
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Коли введуть податки на криптовалюту в Україні
Додано: Суб 20 чер, 2026 03:12
Вы в заголовках между собой договоритесь. Соседняя статья утверждает, что все налоги давно есть: https://news.finance.ua/ua/podatky-na-k ... eklaraciyu Или это к существующим ещё столько же добавится?
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