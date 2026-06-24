Шукаєте нерухомість для інвестицій на заході України? Побачте об’єкти не в презентаціях, а наживо. Вирушайте разом з «Мінфіном» в інвестиційний тур.
🏗 За 2 дні відвідаємо 6 об’єктів на Львівщині та Івано-Франківщині: ЖК, котеджні містечка та готельну нерухомість від Green Rest, Буде Дім і VAMBUD.
У програмі:
✅ огляд об'єктів і локацій у реальних умовах;
✅ спілкування із забудовниками;
✅ порівняння різних інвестмоделей;
✅ спеціальні пропозиції для учасників.
📆 25–26 липня
📍 Старт — Івано-Франківськ