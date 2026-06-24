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Інвестиційний тур
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 14:01

Інвестиційний тур

Форумчани!

Шукаєте нерухомість для інвестицій на заході України? Побачте об’єкти не в презентаціях, а наживо. Вирушайте разом з «Мінфіном» в інвестиційний тур.

Зображення

🏗 За 2 дні відвідаємо 6 об’єктів на Львівщині та Івано-Франківщині: ЖК, котеджні містечка та готельну нерухомість від Green Rest, Буде Дім і VAMBUD.

У програмі:

✅ огляд об'єктів і локацій у реальних умовах;
✅ спілкування із забудовниками;
✅ порівняння різних інвестмоделей;
✅ спеціальні пропозиції для учасників.

📆 25–26 липня
📍 Старт — Івано-Франківськ

🔗 ПОДАТИ ЗАЯВКУ ТА ДЕТАЛІ ТУРУ
Ірина_
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Повідомлень: 5689
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П'ят 18 жов, 2024 15:49
Ірина_

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