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У паспортних сервісах Польщі
для українців вводять нові...

У паспортних сервісах Польщі для українців вводять нові...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 20:01

У паспортних сервісах Польщі для українців вводять нові...

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство «Документ» запроваджує для відвідувачів у Польщі вже третю важливу зміну за червень 2026 року. Нове рішення покликане забезпечити прозорий і максимально комфортний доступ громадян до оформлення документів.

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У паспортних сервісах Польщі для українців вводять нові правила реєстрації
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