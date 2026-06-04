RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
У паспортних сервісах Польщі
для українців вводять нові...

У паспортних сервісах Польщі для українців вводять нові...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 20:01

У паспортних сервісах Польщі для українців вводять нові...

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство «Документ» запроваджує для відвідувачів у Польщі вже третю важливу зміну за червень 2026 року. Нове рішення покликане забезпечити прозорий і максимально комфортний доступ громадян до оформлення документів.

Дивися повний текст
У паспортних сервісах Польщі для українців вводять нові правила реєстрації
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 101033
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 20:01

Доброго дня! Підкажіть будь ласка як бити,хочу записати дітей на чергу,дії підпис не маю ,бо давно скінчився срок моїх банківських карт,і програм банківських немає,як можу зробити дію без жодного банку?,дякую!!!
irichka_o2202240883
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.06.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:29

  irichka_o2202240883 написав:Доброго дня! Підкажіть будь ласка як бити,хочу записати дітей на чергу,дії підпис не маю ,бо давно скінчився срок моїх банківських карт,і програм банківських немає,як можу зробити дію без жодного банку?,дякую!!!

На жаль, на сьогодні запис до ДП «Документ» у Польщі можливий лише через електронну авторизацію, оскільки це вимога безпеки для запобігання діяльності ботів. Найкращий вихід для вас — спробувати відновити доступ до свого банківського застосунку (навіть якщо картки неактивні, доступ до рахунку в застосунку може бути збережено) або відкрити нову картку в будь-якому українському банку онлайн через «Дію». Це займе 10–15 хвилин, і ви одразу зможете отримати «Дія.Підпис» та записати дітей.

Якщо оформити «Дія.Підпис» не виходить жодним чином, а паспорт потрібно отримати терміново, то як варіант звернутися до Консульства України в Польщі.

Запис до консульства також має свою систему черг, але вони працюють за іншими правилами, ніж ДП «Документ». Однак, варто розуміти, що терміни очікування там можуть бути значно довшими.
Можливо хтось з форумчан, зможе щось додати.
lexxi
 
Повідомлень: 15
З нами з: 30.08.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sense Bank запустив депозит «Лояльний» для клієнтів із...
R2 » Сер 17 чер, 2026 21:04
1 785
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2026 21:04
moveton
Більшість українців не мають заощаджень — результати...
R2 » Вів 09 чер, 2026 10:17
1 601
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2026 10:17
boolear
Які країни ЄС виступають за обмеження для українських...
R2 » Чет 04 чер, 2026 22:05
1 1870
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2026 22:05
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11706)
26.06.2026 15:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.