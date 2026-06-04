У паспортних сервісах Польщі для українців вводять нові...

irichka_o2202240883 написав:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка як бити,хочу записати дітей на чергу,дії підпис не маю ,бо давно скінчився срок моїх банківських карт,і програм банківських немає,як можу зробити дію без жодного банку?,дякую!!!
На жаль, на сьогодні запис до ДП «Документ» у Польщі можливий лише через електронну авторизацію, оскільки це вимога безпеки для запобігання діяльності ботів. Найкращий вихід для вас — спробувати відновити доступ до свого банківського застосунку (навіть якщо картки неактивні, доступ до рахунку в застосунку може бути збережено) або відкрити нову картку в будь-якому українському банку онлайн через «Дію». Це займе 10–15 хвилин, і ви одразу зможете отримати «Дія.Підпис» та записати дітей.
Якщо оформити «Дія.Підпис» не виходить жодним чином, а паспорт потрібно отримати терміново, то як варіант звернутися до Консульства України в Польщі.
Запис до консульства також має свою систему черг, але вони працюють за іншими правилами, ніж ДП «Документ». Однак, варто розуміти, що терміни очікування там можуть бути значно довшими.
Можливо хтось з форумчан, зможе щось додати.