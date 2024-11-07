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Стартувала підготовка проєкту
будівництва Канівської...

Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 20:01

Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської...

Пропонуємо до обговорення:
Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства анонсувала запуск підготовки проєкту будівництва Канівської ГАЕС.

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Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської ГАЕС — деталі
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 20:02

Розкрадання коштів. Які ГАЕС? Повчіться в Канади організовувати гідроелектростанції зберігаючи природній потік річки при тому пропускаючи великотонажні судна через пороги
hotcool_aaa
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 07:35

Цікаво, хто на матеріал про Канівську ГАЕС додав зображення зруйнованої Каховської ГЕС?
dmitrykalin80
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