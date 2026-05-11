Плануєте закордонну поїздку? Не забудьте про «страхування від невиїзду»!
Підготовка до відпустки — це не лише квитки та готелі. В умовах сучасної логістики важливо мінімізувати ризики втрати коштів, якщо поїздка раптом зірветься.
Що варто знати про такий поліс:
✅ Що покриває? Зазвичай це госпіталізація, хвороба близьких, відмова у візі, мобілізація або пошкодження майна.
✅ Чи компенсують запізнення на літак? На жаль, у більшості випадків — ні. Відповідальність за стикування транспорту (наприклад, поїзд + літак) лежить на мандрівнику. Тому завжди закладайте великий запас часу!
✅ Про «підводні камені»: Уважно читайте договір! Майже завжди є франшиза (витрати, які ви берете на себе) та ліміт страхової суми. Також потрібно мати вагомі документальні підтвердження страхового випадку.
Страховка — це фінансова «подушка», але найкраща стратегія — це ретельне планування маршруту з урахуванням усіх можливих затримок.
Детальніше про нюанси страхування читайте за посиланням:
Страхування рейсів та турів під час подорожей в інші країни: що варто знати
Шановні читачі, а Ви колись купували страховку від невиїзду чи сподіваєтеся на успіх без неї? Поділіться досвідом!