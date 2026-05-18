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Буданов: Україні доведеться залучати іноземних фахівців...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Україні доведеться не лише повертати своїх громадян з-за кордону, а й залучати іноземних фахівців, оскільки без цього буде складно забезпечити стале економічне зростання.
Дивися повний текст Буданов: Україні доведеться залучати іноземних фахівців для розвитку економіки
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