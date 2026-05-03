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10 країн, де інфляція найбільше «з'їдає» долар
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Інфляція залишається однією з головних економічних загроз у світі. У країнах із найвищими темпами зростання цін навіть $100 можуть втратити більшу частину своєї купівельної спроможності всього за один рік.
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:49
Якісь неосвічені збоченці цю маячню вигадали, є зрозумілий всім термін "девальвація", для чого оці непотреби?
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salvydas
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