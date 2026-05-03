RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
10 країн, де інфляція
найбільше «з'їдає» долар

10 країн, де інфляція найбільше «з'їдає» долар
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:48

10 країн, де інфляція найбільше «з'їдає» долар

Пропонуємо до обговорення:
Інфляція залишається однією з головних економічних загроз у світі. У країнах із найвищими темпами зростання цін навіть $100 можуть втратити більшу частину своєї купівельної спроможності всього за один рік.

Дивися повний текст
10 країн, де інфляція найбільше «з'їдає» долар
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 101033
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:49

Якісь неосвічені збоченці цю маячню вигадали, є зрозумілий всім термін "девальвація", для чого оці непотреби?
salvydas
 
Повідомлень: 235
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рейтинг найменш корумпованих країн
R2 » Нед 07 чер, 2026 15:43
2 726
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2026 15:57
Дюрі-бачі
У яких столицях ЄС оренда житла «з'їдає» всю мінімальну...
R2 » Нед 17 тра, 2026 11:56
1 750
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 тра, 2026 12:04
Дюрі-бачі
В одній із країн ЄС визнали українські водійські права
R2 » Нед 03 тра, 2026 20:57
2 1396
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2026 08:09
19051967andrij

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11703)
26.06.2026 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.