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Здорожчання проїзду в столиці:
що пропонують профспілки

Здорожчання проїзду в столиці: що пропонують профспілки
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2026 01:07

Здорожчання проїзду в столиці: що пропонують профспілки

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада профспілок наполягає на відтермінуванні підвищення цін на проїзд у Києві щонайменше на 6 місяців. Так влада встигне розробити механізми захисту для працівників із низьким рівнем доходів.

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Здорожчання проїзду в столиці: що пропонують профспілки
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