За словами керівниці напрямку OLX Робота Марії Абдулліної, стабільно зростає попит на представників робітничих професій, яких часто називають «блакитними комірцями».
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Які професії не замінить ШІ (інфографіка)
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Додано: Суб 27 чер, 2026 03:25
Які професії не замінить ШІ (інфографіка)
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Дивися повний текст
Які професії не замінить ШІ (інфографіка)
Додано: Суб 27 чер, 2026 03:26
Главное чтобы ИИ как можно быстрее заменил упоротых "специалистов", строчащих никчёмные статейки.
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