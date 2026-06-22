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Які професії не
замінить ШІ (інфографіка)

Які професії не замінить ШІ (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2026 03:25

Які професії не замінить ШІ (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
За словами керівниці напрямку OLX Робота Марії Абдулліної, стабільно зростає попит на представників робітничих професій, яких часто називають «блакитними комірцями».

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Які професії не замінить ШІ (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2026 03:26

Главное чтобы ИИ как можно быстрее заменил упоротых "специалистов", строчащих никчёмные статейки.
maxim4009
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Модератори: Ірина_, Модератор

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