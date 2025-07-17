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Другий найбільший виробник бензину в росії зупинив...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 чер, 2026 08:55
Пропонуємо до обговорення:
Нафтопереробний завод «НОРСІ» компанії «Лукойл» у Нижегородській області призупинив роботу в середу після атаки українського безпілотника. Це четвертий за величиною НПЗ у росії та другий за величиною виробник бензину в країні.
Дивися повний текст Другий найбільший виробник бензину в росії зупинив виробництво, — Reuters
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Додано: Суб 27 чер, 2026 08:55
Братцы, сделайте мне подарок - разъебаште в хламину Ярославский НПЗ !!!
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