RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Другий найбільший виробник
бензину в росії зупинив...

Другий найбільший виробник бензину в росії зупинив...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2026 08:55

Другий найбільший виробник бензину в росії зупинив...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтопереробний завод «НОРСІ» компанії «Лукойл» у Нижегородській області призупинив роботу в середу після атаки українського безпілотника. Це четвертий за величиною НПЗ у росії та другий за величиною виробник бензину в країні.

Дивися повний текст
Другий найбільший виробник бензину в росії зупинив виробництво, — Reuters
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 101035
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2026 08:55

Братцы, сделайте мне подарок - разъебаште в хламину Ярославский НПЗ !!!
maxim4009
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 17.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кійосакі прогнозує найбільший крах фондового ринку
R2 » Чет 19 лют, 2026 08:37
4 1796
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лют, 2026 13:32
hxbbgaf
Дебютував найбільший електрокар Hyundai (фото)
R2 » Нед 18 січ, 2026 11:35
1 4588
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 січ, 2026 11:35
balta_laska
Казахстан вирішив відмовитися від послуг росії щодо...
R2 » Чет 17 лип, 2025 13:23
2 4005
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лип, 2025 14:01
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (437)
29.06.2026 22:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.